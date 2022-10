Игги Поп выпустил «Frenzy» в «старом стиле»

Трек вошел в его альбом Free, релиз которого состоялся 6 сентября 2019 года. В записи альбома также приняли участие Noveller и джазовый музыкант Лерон Томас.







Клип состоит, собственно, из одного лица Игги Попа крупным планом. И этого вполне достаточно.



Игги Поп признался, что эта песня была вдохновлена Лу Ридом, а именно его песней We Are the People 1970 года.



Iggy Pop



В апреле Игги Попу вручат премию «Грэмми» за прижизненные достижения.