Игги Поп выпустил «Frenzy» в «старом стиле»

Композиция была выпущена студией Atlantic в сотрудничестве с лейблом известного продюсера Эндрю Уотта Gold Tooth Records, с которым Игги подписал контракт буквально несколько дней назад.

В записи трека также участвовали басист группы Guns N’ Roses Дафф Маккагэн и ударник из Red Hot Chili Peppers Чед Смит.





«Я парень, который играет рок без майки. Для Эндрю и его лейбла это нормально, и мы вместе выпустили песню в старом стиле», - говорится в заявлении музыканта.



Iggy Pop

Эндрю Уотт раньше сотрудничал с такими звездами, как Оззи Осборн, Джастин Бибер и Post Malone. Ожидается, что на его лейбле теперь выйдет и новый альбом Игги Попа - первый с 2019 года.