Iggy Pop выпустит новый альбом Free в сентябре

«Это альбом, в котором за меня говорят другие артисты, но я дарю им свой голос, – говорит о новой пластинке Игги. – Когда закончились гастроли после выхода «Post Pop Depression», я был уверен, что избавился от проблемы хронической неуверенности, которая слишком долго преследовала меня в жизни и в карьере. Но при этом я ощущал себя опустошённым. Я чувствовал, что хочу надеть тёмные очки, развернуться и уйти. Я хотел быть свободным. Я знаю, что это иллюзия, что свобода – всего лишь то, что ты сам чувствуешь, но до сегодняшнего дня я жил, веря, что это чувство – всё, к чему следует стремиться; что всё, что тебе нужно – это не обязательно счастье или любовь, но ощущение, что ты свободен. Так что этот альбом вроде как сам приключился со мной, а я просто позволил ему приключиться».



Iggy Pop - Free

Альбом выйдет также на виниле и в составе подарочных комплектов.

Трек-лист Iggy Pop - Free

1. Free2. Loves Missing3. Sonali4. James Bond5. Dirty Sanchez6. Glow In The Dark7. Page8. We Are The People9. Do Not Go Gentle Into That Good Night10. The Dawn