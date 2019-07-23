Iggy Pop выпустит новый альбом Free в сентябре

«Это альбом, в котором за меня говорят другие артисты, но я дарю им свой голос, – говорит о новой пластинке Игги. – Когда закончились гастроли после выхода «Post Pop Depression», я был уверен, что избавился от проблемы хронической неуверенности, которая слишком долго преследовала меня в жизни и в карьере. Но при этом я ощущал себя опустошённым. Я чувствовал, что хочу надеть тёмные очки, развернуться и уйти. Я хотел быть свободным. Я знаю, что это иллюзия, что свобода – всего лишь то, что ты сам чувствуешь, но до сегодняшнего дня я жил, веря, что это чувство – всё, к чему следует стремиться; что всё, что тебе нужно – это не обязательно счастье или любовь, но ощущение, что ты свободен. Так что этот альбом вроде как сам приключился со мной, а я просто позволил ему приключиться».
Альбом выйдет также на виниле и в составе подарочных комплектов.
Трек-лист Iggy Pop - Free
1. Free
2. Loves Missing
3. Sonali
4. James Bond
5. Dirty Sanchez
6. Glow In The Dark
7. Page
8. We Are The People
9. Do Not Go Gentle Into That Good Night
10. The Dawn
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