Биография Игги Попа выйдет на русском языке

Автором книги «Игги Поп. Вскройся в кровь» стал британский рок-журналист Пол Трынка, редактор журналов «Моджо» и «Имэп», один из создателей «Guitar Magazine».

Трынка описывает весь жизненный путь легендарного музыканта: от «многообещающего» с точки зрения учителей мальчика Джима Остерберга из Мичигана, жившего с родителями в трейлере, до эксцентричного артиста, выходящего за пределы всех возможных рамок и ускользающего от каких-либо четких определений.



«Игги Поп. Вскройся в кровь»

«Узнавая Игги все ближе, невозможно не убедиться в том, что он был и остается поразительной личностью, творившей на грани безумия, снисходившей в ад саморазрушения, но всегда находившей путь обратно», — говорится в пресс-релизе книги.

В процессе подготовки книги Пол Трынка взял интервью у сотен очевидцев и участников описанных в ней невероятных событий. По словам издателей, «Игги Поп. Вскройся в кровь» позволит читателям приблизиться к пониманию феномена рок-музыканта и приоткроет тайны его биографии.