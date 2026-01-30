Максим Фадеев выпустил забытый альбом Лены Зосимовой

Автором десяти вошедших в него песен выступил Максим Фадеев, который рассказал в соцсетях историю проекта.

«В начале 2000-х я с командой написал целый альбом для Лены Зосимовой. Тогда из него вышла только одна песня - «Забудь». Она стала хитом, клип на неё снял Фёдор Бондарчук. А сам альбом так и не вышел и больше 20 лет пролежал на полке. И вот недавно моя команда нашла эти записи в архивах и предложила наконец выпустить их. Как настоящую музыкальную капсулу времени из нулевых. Лена давно живёт очень закрыто, хотя её постоянно зовут вернуться. Но мы нашли её - и она записала тёплое приветствие для тех, кто её помнит. Альбом называется «5 секунд» - это строчка из одной из песен. Для меня это метафора ее стремительного взлёта. Но мы же знаем: всё возвращается».



Лена Зосимова

Сегодня Зосимовой - 50 лет. Лена Зосимова – старшая дочь от первого брака российского бизнесмена Бориса Зосимова, владельца BIZ Enterprises, BIZ-TV, PolyGram Russia и основателя телеканала «MTV-Россия». Она с детства мечтала стать певицей, в 1991 году приняла участие в программе «Утренняя звезда» и тогда же выпустила свою первую песню «Вовка, Вовка», написанную для нее Владимиром Матецким. Ее первым хитом стала песня «Этот новый парень», клип на который, снятый Григорием Константинопольским, показывали не только на BIZ-TV, но и на других телеканалах. Всего Лена выпустила два студийных альбома – «Всё впереди» (1995) и «Не виновата я» (1997), она также работала ведущей на российском MTV, но ушла оттуда вместе с отцом, когда он продал телекомпанию в 2002-м. В том же году Зосимова анонсировала выход нового альбома, в 2003-м была выпущена песня и клип «Забудь», но релиз не состоялся. Тогда девушка завершила свою карьеру, вышла замуж и родила двоих детей.