AC/DC выйдет на сцену впервые за 7 лет

Австралийские музыканты впервые с 2016 года выступят вживую перед гостями трехдневного американского фестиваля Power Trip в октябре текущего года. Как ожидается, в состав группы, кроме ее основателя Ангуса Янга, войдут ритм-гитарист Стиви Янг, басист Клифф Уильямс, барабанщик Фил Радд и вокалист Брайан Джонсон, остающийся фронтменом AC/DC с 1980 года.

Согласно данным организаторов фестиваля, вместе с австралийцами на его сцене появятся рок-коллективы Metallica, Guns N' Roses и Tool, а также британский музыкант Оззи Осборн, не выступавший с 2019 года. Ранее источники сообщали, что Осборн выйдет на сцену в инвалидном кресле.

Ранее австралийская рок-группа анонсировала свое возвращение на сцену, пообещав 1 октября 2020 года поклонникам "триумфальное воссоединение легендарного состава", однако никакой информации о ее новых выступлениях пока нет.