В Австралии снесли исторический дом основателей AC/DC

Недвижимость, купленная в феврале 2023 года за 5,8 млн долларов, была недавно снесена без лишнего шума, стерев ощутимую связь с истоками одной из самых легендарных рок-групп мира. Снос вызвал гнев как фанатов, так и историков культуры, которые утверждают, что дом следовало бы сохранить как историческое место.



Дом Янгов тихо снесли

Семья Янгов переехала из Шотландии в Австралию в 1963 году, сначала поселившись в хостеле Villawood Migrant Hostel, а затем в 1965 году переехав в Бервуд. Именно в этом скромном пригородном доме Малкольм и Ангус начали свой музыкальный путь, завершившийся созданием AC/DC в 1973 году.

Тем временем их старший брат Джордж в 1964 году стал соучредителем Easybeats, закрепив наследие семьи в истории австралийского рока.

Новость о сносе вызвала возмущение среди фанатов, особенно бурную реакцию вызвала компания Utopia Records.

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Совет ответил на критику фанатов, подчеркнув, что они предприняли «несколько инициатив» для чествования наследия семьи Янг. Совет Бервуда заказал фреску, посвященную Ангусу и Малкольму Янг, на улице Берли, 12. Ранее в этом году они также организовали попурри из 300 хоров AC/DC в честь музыкантов, которое было исполнено во время вечеринки на улице Бервуд, организованной советом.

«Совет Бервуда по-прежнему стремится найти новые способы прославить семью Янг и богатое музыкальное наследие региона», — говорится в заявлении совета.

Недвижимость была куплена компанией Burwood Square Pty Ltd, которая также приобрела соседнюю недвижимость по адресу 2 Burleigh Street. Пространство перестраивается в жилой комплекс стоимостью 28,75 млн долларов, что еще больше отдаляет район от его исторических корней.

В то время как фреска и хор подчеркивают признательность сообщества за вклад семьи Янг, снос их семейного дома подчеркивает хрупкое состояние сохранения культурного наследия. Теперь фанаты надеются, что потеря дома 4 на Берли-стрит зажжет более широкий разговор о сохранении объектов культурного и исторического значения.