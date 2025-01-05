В Австралии снесли исторический дом основателей AC/DC

Недвижимость, купленная в феврале 2023 года за 5,8 млн долларов, была недавно снесена без лишнего шума, стерев ощутимую связь с истоками одной из самых легендарных рок-групп мира. Снос вызвал гнев как фанатов, так и историков культуры, которые утверждают, что дом следовало бы сохранить как историческое место.
Семья Янгов переехала из Шотландии в Австралию в 1963 году, сначала поселившись в хостеле Villawood Migrant Hostel, а затем в 1965 году переехав в Бервуд. Именно в этом скромном пригородном доме Малкольм и Ангус начали свой музыкальный путь, завершившийся созданием AC/DC в 1973 году.
Тем временем их старший брат Джордж в 1964 году стал соучредителем Easybeats, закрепив наследие семьи в истории австралийского рока.
Новость о сносе вызвала возмущение среди фанатов, особенно бурную реакцию вызвала компания Utopia Records.
Совет ответил на критику фанатов, подчеркнув, что они предприняли «несколько инициатив» для чествования наследия семьи Янг. Совет Бервуда заказал фреску, посвященную Ангусу и Малкольму Янг, на улице Берли, 12. Ранее в этом году они также организовали попурри из 300 хоров AC/DC в честь музыкантов, которое было исполнено во время вечеринки на улице Бервуд, организованной советом.
«Совет Бервуда по-прежнему стремится найти новые способы прославить семью Янг и богатое музыкальное наследие региона», — говорится в заявлении совета.
Недвижимость была куплена компанией Burwood Square Pty Ltd, которая также приобрела соседнюю недвижимость по адресу 2 Burleigh Street. Пространство перестраивается в жилой комплекс стоимостью 28,75 млн долларов, что еще больше отдаляет район от его исторических корней.
В то время как фреска и хор подчеркивают признательность сообщества за вклад семьи Янг, снос их семейного дома подчеркивает хрупкое состояние сохранения культурного наследия. Теперь фанаты надеются, что потеря дома 4 на Берли-стрит зажжет более широкий разговор о сохранении объектов культурного и исторического значения.
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