Умер еще один основатель AC/DC

"Сегодня с глубоким прискорбием группа AC/DC вынуждена сообщить о кончине Малкольма Янга.

Малькольм вместе с Ангусом был основателем и создателем AC / DC.

С огромной самоотдачей и приверженностью он был движущей силой группы. Будучи гитаристом, поэтом-песенником и провидцем, он был перфекционистом и уникальным человеком", - сообщается в фейсбуке группы.

В 2014 году Малькольм Янг, у которого диагностировали деменцию, ушел из группы.

Месяц назад умер старший брат Малькольма и Ангуса Джордж Янг, который также работал с AC/DC.