Концерт AC/DC покажет РЕН ТВ

Этой весной телеканал РЕН ТВ представил новую версию программы «СОЛЬ» – «СОЛЬ от первого лица», в рамках которой знаменитые российские музыканты пробуют себя в роли ведущих и играют свои лучшие песни. Телеканал также продолжает показ лучших концертов рок-легенд мирового масштаба.

11 марта на РЕН ТВ можно будет увидеть Live at River Plate – последний на данный момент «живой» релиз AC/DC. Фильм-концерт был записан на самом вместительном стадионе Аргентины («Монументаль») в декабре 2009 года. На текущий момент лайв-пластинка Live at River Plate имеет платиновый статус по результатам продаж в Великобритании и четырежды платиновый – в Австралии.

Зрители РЕН ТВ смогут в полной мере ощутить весь драйв AC/DC: концерт записывался сразу на 32 HD-камеры. Режиссурой и монтажом занимался Дэвид Маллет, автор знаменитых клипов Дэвида Боуи, Queen, Def Leppard и самих AC/DC.

Вокалист группы Брайан Джонсон считает, что создатели выполнили задачу по передаче уникальной атмосферы аргентинского выступления:

«Если кто-то говорит, что может выйти на такую сцену и не трепетать перед тысячами поющих фанатов, то он лжёт. К такому никогда не привыкаешь. И это ощущение есть на нашем DVD. Местные фанаты были безумны, как никогда».

РЕН ТВ покажет золотой состав культовой группы в его самой «боевой» форме. Ангус и Малькольм Янг, Брайан Джонсон, Клифф Уильямс и Фил Радд исполнят 19 лучших хитов AC/DC: от Back in Black и T.N.T. до Highway to Hell.