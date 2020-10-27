AC/DC выпустила клип «Shot in the Dark» из нового альбома

Видео, снятое режиссером Дэвидом Мэллетом, представляет собой студийную концертную съемку.

Перед презентацией клипа AC/DC музыканты устроили душевный разговор во время видеоконференции с участниками группы и режиссеров клипа Дэвидом Мэллетом. Культовый клипмейкер, сотрудничавший с Queen, Дэвидом Боуи, The Rolling Stones и многими другими, уже далеко не первый раз снимает видео для AC/DC, их сотрудничество началось еще с клипа на «You Shook Me All Night Long». Ангус Янг, Брайан Джонсон и Клифф Уильямс вспомнили вместе с Мэллетом забавные эпизоды со съемок других клипов. Например, о том, как учили Арнольда Шварцнеггера изображать знаменитую походку Ангуса Янга с гитарой во время съемок видео «Big Gun».

Альбом «Power Up» станет семнадцатой полноформатной работой группы, его выход запланирован на 13 ноября. Альбом записан «золотым составом» времен эпохального диска «Back in Black». В строй вернулись и вокалист Брайан Джонсон, и басист Клифф Уильямс, и барабанщик Фил Радд во главе, конечно же, с неутомимым Ангусом Янгом. Место покойного Малькольма Янга занял их с Ангусом племянник Стиви Янг.