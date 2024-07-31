Гитарист AC/DC Ангус Янг в куклах

Более дорогая из двух фигурок представлена в линейке Pop! Moments и включает в себя сценический дисплей AC/DC. Фигурка, изображающая сценическую личность Ангуса в форме Funko, представляет гитариста в его культовом школьном наряде и демонстрирует его фирменную утиную походку. Набор высотой 6,4 дюйма продается по цене 34,99 доллара.
Между тем, еще один отдельный Ангус был представлен как часть стандартной линии фигурок Pop!. На этой фигурке Ангус указывает на толпу с агрессивным выражением, хотя его альтернативный зеленый наряд и шляпа делают эту фигурку особенной. Ее высота составляет 4,05 дюйма, а розничная цена составляет 12,99 долларов.
Обе новые фигурки Ангуса доступны для предварительного заказа на Amazon, дата выпуска указана как 15 ноября. Теперь у вас есть три фигурки Ангуса Funko Pop!, которые можно добавить в свою коллекцию, поскольку одна из фигурок AC/DC в черном школьном костюме и с красной гитарой Gibson SG в настоящее время доступна .
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