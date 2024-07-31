Гитарист AC/DC Ангус Янг в куклах

Более дорогая из двух фигурок представлена ​​в линейке Pop! Moments и включает в себя сценический дисплей AC/DC. Фигурка, изображающая сценическую личность Ангуса в форме Funko, представляет гитариста в его культовом школьном наряде и демонстрирует его фирменную утиную походку. Набор высотой 6,4 дюйма продается по цене 34,99 доллара.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Между тем, еще один отдельный Ангус был представлен как часть стандартной линии фигурок Pop!. На этой фигурке Ангус указывает на толпу с агрессивным выражением, хотя его альтернативный зеленый наряд и шляпа делают эту фигурку особенной. Ее высота составляет 4,05 дюйма, а розничная цена составляет 12,99 долларов.

Обе новые фигурки Ангуса доступны для предварительного заказа на Amazon, дата выпуска указана как 15 ноября. Теперь у вас есть три фигурки Ангуса Funko Pop!, которые можно добавить в свою коллекцию, поскольку одна из фигурок AC/DC в черном школьном костюме и с красной гитарой Gibson SG в настоящее время доступна .