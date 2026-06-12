Оливия Родриго выпустила альбом You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love

You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love - - третий в карьере и первый за три года студийный альбом, после «Guts» и «Sour», американской поп-певицы Оливии Родриго.

Развивая прямолинейность и остроту, которые определяли эти записи, она продолжает исследовать отношения, сочетая уязвимость и остроту. Ожидайте тщательно написанных песен, основанных на контрасте — интимность на фоне сомнений, привязанность, переплетённая с разочарованием, — исполненных с тем же инстинктом, который сделал её ранние работы такими запоминающимися.

Опираясь на впечатления от жизни в Лондоне, исполнительница отходит от привычного поп-рок-звучания предыдущих работ в сторону более экспериментальных форм. Лейтмотивом записи становится исследование деструктивной стороны влюблённости, где страсть неразрывно переплетается с чувством тоски.



Olivia Rodrigo

«Все мои любимые песни о любви столь прекрасны именно потому, что в них кроется лёгкий оттенок страха или томящей тоски» — Оливия Родриго.

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» оправдывает ожидания, возложенные на две части альбома: песни о том, каково быть «девушкой, так сильно влюбленной» (первая часть) и песни, где та же рассказчица, кажется, довольно подавлена ​​(«ты выглядишь довольно грустной», как называется вторая часть). Альбом также неожиданно отходит от своей центральной идеи о трудностях в отношениях и в конце переходит к полноценному расставанию, как это подробно описано в финальной песне «Cigarette Smoke».

На протяжении всего альбома она посвящает такие треки, как «Begged», «Purple» и «Less», различным конкретным способам, которыми любовь может выявить худшие стороны человека или отразить его собственные комплексы.

«Я поняла, что все мои любимые романтические песни о любви прекрасны, потому что в них есть оттенок страха или тоски. Похожая ситуация была и с влюбленностью: как только у меня начнутся по-настоящему хорошие отношения, я начну чувствовать себя хорошо, и все встанет на свои места. Но так это не работает».

Вновь работая со своим давним соратником Дэном Нигро, она смело экспериментирует с мелодиями и склоняется к более амбициозным и неожиданным аранжировкам, в какой-то момент совершая причудливый, в стиле 80-х, обходной путь в песне «Expectations». Пара достигла нового уровня творческого взаимодействия, и песни «Stupid Song», «Maggots for Brains» и «My Way» обладают тем же величием, что и «Drivers License», но с гораздо большей глубиной. Также сохраняется хороший баланс между более громкими моментами и более мягкими композициями, такими как «Less» и «What's Wrong With Me», — размышления Родриго в сотрудничестве с Робертом Смитом.

В целом, альбом You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love — это невероятная третья работа Родриго, которая, не имея больше никаких оснований доказывать после Sour and Guts, кажется, с освежающим энтузиазмом расширяет границы собственного творчества. Однако самым большим достижением, пожалуй, является то, как — для автора песен, которая всегда так хорошо контролировала то, как она рассказывает истории — она, кажется, полностью отдалась тому, как эта история разворачивается сама собой.

Песня «What's Wrong With Me», дебютировавшая примерно за неделю до релиза на фестивале Primavera Sound в Барселоне, знаменует собой первую полноценную коллаборацию Родриго на одном из её альбомов и включает в себя участие одного из её кумиров, Роберта Смита из группы The Cure. Голоса дуэта удивительно хорошо сочетаются в нежных, ниспадающих гармониях, созданных с большей лёгкостью, чем большинство остальных песен альбома.