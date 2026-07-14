Пелагея отмечает 40-летие новым альбомом и дебютом в кино

Релиз осуществило Первое музыкальное. В альбом вошло 6 песен.

«Друзья, наконец этот день настал! С большим теплом в сердце хочу поделиться с вами: 14 июля выходит мой мини-альбом «Мои песни», - рассказала Пелагея. - 6 песен, каждая из которых пронизана русским культурным ДНК. Десятилетиями ни один мой концерт не обходится без них - эти песни про каждого из нас. Времена меняются, а мы также, как и наши предки, - любим, страшимся, надеемся, боремся. И мне очень хочется подарить вам возможность слушать эти песни не только на концерте. Пусть они будут с вами всегда, в любой ситуации, когда нужна опора. Я хочу, чтобы каждый человек, послушав их, мог сказать: «Это и мои песни тоже!»»



Пелагея

Кроме того, Пелагея начала сниматься в главной роли в фильме «Зубастая няня». «Зубастая няня» — семейная музыкальная комедия, основанная на одноименной пьесе Андрея Усачёва и Антона Березина. Ранее по пьесе был поставлен мюзикл «Зубастая няня» с Нонной Гришаевой, Игорем Верником, Анной Ардовой, который с аншлагами шел в России с 2009 по 2011 годы. Теперь команда проекта готовит полный метр.

В центре сюжета — Козетта (Пелагея), одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан, волк-вегетарианец Морис Волконский (Кирилл Зайцев), который влюбляется в Козетту и устраивается к ней работать няней. В фильме также снимаются Александра Ребенок, Артем Ткаченко, Яна Чурикова, Вячеслав Чепурченко, Александр Метелкин, Наталия Медведева и другие.

Главную роль в фильме исполняет Пелагея — для нее это дебют в кино. Первый съемочный день на площадке совпал с днем рождения певицы.

«Предложения сняться в кино были и раньше, но либо мне не нравился сценарий, либо я понимала, что не справлюсь с ролью, - говорит Пелагея. - Когда Лина предложила мне сыграть Козетту, у меня тоже возник внутренний «жим-жим», но Лина в меня вселила уверенность, что все получится. Сейчас абсолютно весь мой график посвящен съемкам: давно себе не позволяла освободить столько дней от концертной деятельности. А еще я пошла на невероятные жертвы: обесцветила свои соболиные брови! Приняла волевое решение, потому что так образ получается чище. Я уверена, что фильм будет потрясающим: невероятные декорации, такая классная команда — люди здесь укушенные кинолюбовью».

По словам Пелагеи, история, рассказанная в фильме, актуальна и особенно отзовется многим девушкам и женщинам.

«Наша история встречается не только в волшебном лесу, но и часто в жизни, - уверена Пелагея. - Бывает, что женщины остаются один на один с трудными обстоятельствами, рассчитывают только на себя, на свои силы, которые непонятно откуда берутся. Воспитывают деток, занимаются при этом бизнесом, жертвуют творчеством. И надежда на то, что все будет хорошо, никогда не должна умирать. Это фильм в том числе о том, что не нужно думать, что последняя электричка ушла. Он про надежду, про то, что для любви совершенно нет какого-то определенного отрезка времени, после которого ее не нужно ждать и не нужно в нее верить. Нам просто нужно всегда оставлять местечко в сердце для того, чтобы когда появится тот самый, мы сразу были готовы».

Режиссером фильма стал режиссер и кинокритик Денис Виленкин — «Зубастая няня» его дебют в полном метре. Ранее Виленкин снимал сериал «Разочарованные» для Okko с Софьей Гершевич и Елизаветой Шакирой.

Съемки проходят в кинопарке «Москино». Выход в прокат планируется в 2027 году.