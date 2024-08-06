Стали известны подробности апелляции Пелагеи

Информацию об этом подтвердил адвокат артистки Филипп Рябченко. Апелляционная жалоба исполнительницы принята в Никулинском районном суде Москвы. Поводом стала неверная оценка стоимости дома в ходе исполнительного производства.
«Это спор о рыночной стоимости доли дома в рамках исполнительного производства. Доля Телегина оценена неверно. Телегин добровольно не исполняет решение суда о разделе имущества. Мы обратились в суд для урегулирования этого вопроса с наименьшими потерями для всех сторон», – пояснил «Рен-ТВ» Филипп Рябченко.
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