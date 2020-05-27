Пелагея разводится с мужем

Дату первого заседания назначат в ближайшее время. Заявление Пелагея подала в судебный участок, то есть часть вопросов об имуществе и алиментов будет решаться с помощью адвокатов.



Пелагея

Раньше сообщалось, что недвижимость делить не будут: хоккеист заберет свой особняк, певица — квартиру в столице. Их общая трехлетняя дочь останется с матерью.

О расставании пара объявила еще в конце прошлого года, на тот момент супруги не жили вместе уже несколько месяцев, однако старались поддерживать отношения ради ребенка.