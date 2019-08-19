Первый канал объявил имена наставников в новом шоу «Голос-60+»

Конкурс для вокалистов старшего возраста "Голос" проходит на Первом канале.

Лев Лещенко и Пелагея уже работали на шоу "Голос-60+". Боярский и Валерия - дебютанты.



ТЕКСТ

Съемки слепых прослушиваний начинаются сегодня. Их участниками станут вокалисты из разных регионов России, из городов ближнего и дальнего зарубежья - Баку, Бари, Нью-Йорка, Тель-Авива.

Победительницей в первом сезоне "Голос 60 +" стала певица Лидия Музалева. На слепых прослушиваниях она исполняла песню Людмилы Зыкиной "Оренбургский пуховый платок". Ее наставницей была Пелагея.