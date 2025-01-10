Ринго Старр записал кантри-альбом «Look Up»

Музыканту всегда нравился этот жанр: по словам Старра, в его родном Ливерпуле давно уважают кантри.

В записи «Look Up» приняли участие Элисон Краусс, Билли Стрингс и Молли Таттл. Все они – звезды блюграсса, близкого к кантри жанра традиционной американской музыки. А продюсером материала выступил Ти-Боун Бернетт, работавший с Бобом Диланом и Робертом Плантом. Изначально Старр хотел просто один трек для EP, но песни Бернетта ему так понравились, что проект превратился в полноценный альбом.

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Ringo Starr

«Look Up» – еще и первая полноценная работа Старра после пятилетней паузы, после альбома «What’s My Name» (2019)