Ringo Starr получит титул рыцаря

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Барабанщик британской группы The Beatles Ринго Старр будет удостоен титула рыцаря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Sun.

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По информации издания, письмо из Букингемского дворца пришло Старру несколько недель назад. Он получит рыцарский титул за заслуги в области музыки и благотворительности.

В 1965 году все члены The Beatles были награждены орденом Британской империи - рыцарским орденом, учрежденным 100 лет назад королем Георгом V, который приходится дедушкой нынешней королеве Елизавете II. Участник группы Пол Маккартни позднее, в 1997 году, был посвящен в рыцари за заслуги в музыке.

Награждение барабанщика состоится 1 января на ежегодной церемонии вручения государственных наград королевства (New Year's Honours). Официально о награждении Старра и других лиц будет объявлено на следующей неделе, уточняет газета.

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