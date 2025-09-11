Убийце Джона Леннона в 14 раз отказали в освобождении

70-летний Марк Дэвид Чепмен предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению 27 августа, и решение было недавно опубликовано в Интернете государственным департаментом исправительных учреждений и общественного надзора.

Чепмен застрелил Леннона ночью 8 декабря 1980 года, когда музыкант и его жена Йоко Оно возвращались в свою квартиру в Верхнем Вест-Сайде. Ранее в тот же день Леннон оставил Чепмену автограф на экземпляре своего недавно выпущенного альбома Double Fantasy.

Чепмен был арестован через несколько минут, он сидел недалеко от места стрельбы с экземпляром романа Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Леннону было 40 лет.



Джон Леннон и Йоко Оно

Стенограмма последнего заседания комиссии по условно-досрочному освобождению пока не была доступна. Однако ранее Чепмен выразил раскаяние в содеянном.

«Я знал, что делаю, и я знал, что это зло, я знал, что это неправильно, но я так хотел славы, что был готов отдать все и лишить человека жизни», — сказал он комиссии по условно-досрочному освобождению три года назад.

Согласно данным, опубликованным в Интернете, Чепмен отбывает наказание в виде лишения свободы сроком от 20 лет до пожизненного в исправительном учреждении Грин-Хейвен к северу от Нью-Йорка.

Следующее слушание по его условно-досрочному освобождению состоится в феврале 2027 года.