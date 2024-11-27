Продается письмо, в котором Джон Леннон предлагал Эрику Клэптону супергруппу

Восьмистраничное письмо, датированное 29 сентября 1971 года, является черновиком окончательной версии, которая была отправлена ​​Клэптону в том же году. Послание будет выставлено на аукцион International Autograph Auctions Europe SL 5 декабря с ожидаемой ценой в размере €100,000 – €150,000.



Письмо Джона Леннона к Эрику Клэптону

Содержание письма показывает начало того, что могло бы стать интересной главой в истории рок-музыки: Леннон просит Клэптона сформировать новую группу.

«Теперь вы должны знать, что Йоко и я очень высоко ценим вашу музыку и вас самих, всегда ценили», — начинается письмо. Продолжая, Леннон касается тогдашнего темного периода Клэптона, который был омрачен героиновой зависимостью и отказом от публичных появлений.

«Эрик, я знаю, что могу вызвать нечто великое, на самом деле большее в тебе, чем то, что было до сих пор очевидно в твоей музыке, — добавляет Леннон. - Я надеюсь вызвать такое же величие во всех нас, что, я знаю, произойдет, если/когда мы соберемся вместе».

В конечном итоге в письме излагается идея выступления Клэптона в составе будущей группы, в которую входили бы бывшие участники Plastic Ono Band Клаус Вурман, Джим Келтнер, Ники Хопкинс и Фил Спектор.

«И, конечно, мы имели в виду ВАС!!!, как только приняли решение», — говорится в нем.

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Charlie Watts, Brian Jones, Yoko Ono, Julian Lennon & Eric Clapton on the set of The Rolling Stones' 'Rock 'n' Roll Circus' in 1968

На момент написания письма Клэптон уже выступал в составе Plastic Ono Band, появляясь в составе группы, существовавшей с сентября по декабрь 1969 года.

«Пожалуйста, не пугайтесь, я слишком хорошо понимаю паранойю, — добавляет Леннон в ожидаемо-колебательном конце своего письма. - Я думаю, что для вас было бы только полезно работать с людьми, которые любят и уважают вас, и это от всех нас».

В конечном итоге Клэптон отклонил предложение Леннона присоединиться к молодой группе «суперзвезд».

В черновике письма также есть многочисленные исправления и правки, хотя неизвестно, как выглядела окончательная версия, отправленная Клэптону.

Письмо выставляется на продажу не в первый раз, и аукцион 2012 года ожидал, что предмет будет продан за общую сумму в 30 000 долларов.