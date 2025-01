The Beatles впервые номинированы на BRIT Awards

Как следует из обнародованного списка претендентов, группа поборется за награду в категории "Песня года" с композицией Now and Then.

Этот трек, работа над которым заняла 45 лет, вышел в ноябре 2023 года и сразу же возглавил британский хит-парад. Вместе с The Beatles на приз будут претендовать 14 номинантов, в том числе рок-группа Coldplay с песней Feels Like I'm Falling in Love, поп-певица Дуа Липа (Training Season) и исполнитель Artemas (I Like the Way You Kiss Me).



Джон Леннон и Йоко Оно

Демо-версия Now and Then была записана Джоном Ленноном (1940-1980) в 1978 году. После смерти музыканта его вдова Йоко Оно передала материал Полу Маккартни, однако качество песни оказалось слишком плохим, чтобы выпускать ее. Лишь в 2022 году с помощью компьютерной программы на основе искусственного интеллекта музыканту удалось убрать лишние звуки с записи. Затем трек был дополнен партией ритм-гитары Джорджа Харрисона (1943-2001), записанной в 1995 году, которую Маккартни доработал совместно с ударником Ринго Старром.

В номинации "Музыкант года" оказались представлены Дуа Липа, рэпер Central Cee, диджеи Fred Again, Jamie xx и Nia Archives, певицы Beabadoobee, Charli XCX и Рейчел Чинэрири, соул-певец Майкл Киванука и исполнитель Сэм Фендер. В число претендентов на премию в категории "Группа года" попали Coldplay, рок-коллективы Bring Me the Horizon, The Cure и The Last Dinner Party, а также джазовый квинтет Ezra Collective.

Церемония вручения наград пройдет 1 марта на лондонской площадке O2 Arena. BRIT Awards, считающаяся аналогом Grammy, была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия стало ежегодно присуждаться с 1982 года.