Brit Awards не будет вручать мужских и женских премий

«BRITs подтверждает, что для шоу 2022 года отойдет от женских и мужских категорий и объявит о новых наградах "Артист года" и "Международный артист года", отмечая артистов исключительно за их музыку и работу, а не за то, как они себя идентифицируют или как их могут видеть другие», — сообщают организаторы.

Организаторы указывают, что такое решение принято для того, чтобы премия стала "как можно более инклюзивной и актуальной".

Церемония награждения музыкальной премией запланирована на 8 февраля. Ведущим выбрали стендап-комика Мо Гиллигана, а перед вручением с номинантами пообщаются Клара Эмфо и Майя Джама. Они же объявят претендентов на престижную награду в декабре.

Brit Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.