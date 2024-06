Неизвестную видеозапись концерта The Beatles купили на блошином рынке

Национальным достоянием страны также признали рождественский хит All I Want for Christmas Is You от Мэрайи Кэри, песню Дэдди Янки Gasolina, заглавную тему из видеоигры Super Mario Bros., «Imagine» Джона Леннона, «Sweet Dreams (Are Made of This)» Eurythmics, «Stairway to Heaven» Led Zeppelin и «Flashdance… What a Feeling» Ирен Кара, «Take Me Home, Country Roads» Джона Денвера и другие композиции

...