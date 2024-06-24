Неизвестную видеозапись концерта The Beatles купили на блошином рынке

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Австралийский музыкант Грег Перано обнаружил неизданную видеозапись концерта The Beatles, сделанную 60 лет назад.

Он приобрел пленку на блошином рынке за 11 долларов (около 978 рублей).

Это запись концерта в Сиднее, состоявшегося в июне 1964 года – тогда The Beatles сыграли целых восемь шоу в Австралии. Перано тогда было 11 лет, он жил в Новой Зеландии в городе Пиктон. В том же месяце «битлы» выступали в Веллингтоне, столице страны: в рамках того тура группа заглянула и в Новую Зеландию, где дала шесть концертов. Перано вместе с друзьями взобрался на местный холм, надеясь хотя бы услышать отголоски, но безуспешно. Затем Грег Перано сам стал музыкантом – в начале 1980-х он играл на барабанах в известной австралийской группе Hunters&Collectors. И вот 60 лет спустя он случайно нашел запись концерта The Beatles в Сиднее. По его словам, видео сделано в хорошем качестве 8 мм и будто бы снято прямо со сцены.

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Видеозапись сиднейского выступления The Beatles принадлежала австралийскому музыкальному журналисту Гилу Уолквисту, скончавшемуся в 2012 году. Семья Уолквиста разрешила Грегу Перано оставить запись себе. По словам Перано, группа выглядит так, будто действительно наслаждается своим выступлением и играет не на стадионе, а в небольшом клубе. Также он говорит, что на видео есть отрывок с исполнением «Love Me Do» – он беззвучный, но по выражениям лиц Джорджа Харрисона и Пола Маккартни можно понять, что за песню они играют.

The Beatles
The Beatles

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