Ringo Starr посвящен в рыцари

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter музыкант.

Церемония чествования 77-летнего музыканта и других выдающихся британцев прошла во вторник в Букингемском дворце.



Ринго Старр

"На самом деле, это значит очень много. Это означает признание вещей, которые мы сделали. Мне действительно очень приятно", — заявил новоиспеченный рыцарь.

Когда журналисты спросили, хочет ли он, чтобы его называли сэр Ринго, как предусматривает новый статус, Старр ответил, что еще не определился с этим вопросом.

В октябре 1965 года вся "ливерпульская четверка" в полном составе была пожалована в кавалеры ордена Британской империи. В рыцарское достоинство первым из квартета был возведен Пол Маккартни – 21 год назад.