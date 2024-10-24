Ринго Старр выпустил первый сингл «Time on My Hands» из нового альбома

Пластинка выйдет 10 января 2025 года. В релиз войдёт 11 треков, созданных совместно с знаменитым кантри-музыкантом Ти-Боуном Бёрнеттом. Идея новой пластинки появилась благодаря случайной встрече Старра и Бёрнетта на мероприятии в Лос-Анджелесе в 2022 году. Ринго попросил его написать песню для проекта, над которым он в то время работал. Бёрнетт задачу перевыполнил и вернулся с девятью треками.

«Я всегда любил кантри-музыку, — рассказал Ринго. — Но когда я попросил Ти Боуна написать мне песню, я даже не думал, что это будет кантри-песня. В то время я делал мини-альбом, и поэтому я подумал, что мы сделаем EP. Но когда он принес мне девять песен, я понял, что нам нужно сделать полноценный альбом! И я так рад, что мы это сделали».

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Ringo Starr

«Look Up» — это второй кантри-альбом Ринго Старра после «Beaucoups of Blues», который вышел в 1970-х годах.