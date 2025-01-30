Ринго Старр никогда в жизни не ел пиццу, хотя рекламировал ее

Знаменитый барабанщик The Beatles и бывший представитель Pizza Hut Ринго Старр признался, что никогда раньше не ел пиццу.



Ringo Starr

Музыкант-ветеран сделал несколько неожиданное признание, появившись на Jimmy Kimmel Live! для продвижения своего 21-го студийного альбома Look Up. В рамках своего разговора Киммел попросил Старра развеять некоторые слухи о себе. Первым в списке было утверждение, что Старр никогда не ел пиццу.

«Я никогда не ел пиццу, — подтвердил Старр, пока зрители выражали свое потрясение от этой новости. - Или карри. У меня аллергия на несколько продуктов. С пиццей вы не знаете, что в нее кладете в половине случаев. Или карри. Поэтому я строг к себе, потому что от нее мне сразу становится плохо».

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«Раньше я думал, что у тебя самая лучшая жизнь, а теперь понимаю, что моя лучше», — пошутил Киммел в ответ.

Старр добавил: «Твоя лучше, потому что ты съел пиццу».

Необходимость Старра воздерживаться от пиццы также идет рука об руку с его давним вегетарианством, но это становится еще более удивительным, если учесть его роль бывшего представителя известной сети ресторанов Pizza Hut.

Появившись в рекламной кампании сети в 1995 году, Старр продвигал недавно представленную Pizza Hut фаршированную корочку в 30-секундном ролике, в котором он дразнил воссоединением The Beatles. В кульминации рекламы к Старру присоединяются участники The Monkees («Не те парни», — шутит он), и все четыре музыканта, похоже, откусывают кусок пиццы… сначала корочку. Однако теперь мы знаем, что Старр на самом деле не следует этому примеру.