Ринго Старр выпустил «Zoom In»

Барабанщик The Beatles сразу был замечен среди посетителей на шоу Пола Маккартни, что вызвало слухи о возможном воссоединении. Позже Маккартни пригласил Ринго Старра на сцену и вместе с гитаристом Rolling Stones Ронни Вудом они исполнили на бис «Get Back», пишет Independent.





«Не знаю, как вам, но для меня это было невероятно», - сказал Старр, прежде чем покинуть сцену.

