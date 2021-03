Ринго Старр выпустил «Zoom In»

В EP вошли пять песен, в том числе записанная совместно с Полом Маккартни, Дэйвом Гролом, Шерил Кроу, Финнеасом и Ленни Кравицем песня «Here's To The Nights». В «Zoom In, Zoom Out» на гитаре играет Робби Кригер из The Doors. Среди других заметных гостей Стив Люкатер из Toto и Бермонт Тенч из группы Тома Петти The Heartbrekers.

«На обложке EP прямо за мной расположен большой объектив камеры — так что имеется в виду «зум» в этом смысле, — пояснил музыкант. — Думаю, мы все немного «сжались» в эмоциональном плане. В действительности мы находимся в своего рода коробках — и лично моя коробка прекрасна, но я пробыл в ней слишком долго. С прошлого марта я выходил из дома раз, наверное, шесть! Конечно, необходимо беречь себя, насколько можешь, но меня это порядком обозлило. Мне пришлось отказаться от двух концертных туров, и вдобавок я отменил ещё и выступления в мае-июне этого года, потому что не думаю, что это будет безопасно. Вот так. Живу сегодняшним днём!»

Экс-битл начал работу над альбомом в апреле прошлого года в самый разгар коронавирусного локдауна, завершив запись в октябре.



Ringo Starr

«Zoom In» завершает номер «Not Enough Love In The World» авторства тех, кто ныне олицетворяет имя группы Toto: гитариста Стива Люкатера и вокалиста Джозефа Уильямса. Собственно, с безупречной работой басиста-виртуоза Натана Иста и клавишника Бенмонта Тенча она и звучит как неизвестный хит Toto – только с иным вокалом.