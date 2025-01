Jethro Tull показал клип на первую песню из будущего альбома Curious Remnant

Цифровая анимация клипа создана Костином Чиореану, который ранее создал видеоклип на песню Ginnungagap группы RökFlöte.

«Вот и снова, — говорит Иэн Андерсон. - Я уже говорил это раньше? Жизнь в старых собачьих упряжках с небольшим количеством интроспективных размышлений».

Хотя новый альбом и не является концептуальным, как The Zealot Gene (2002) и RökFlöte (2023), в него вошли девять новых треков, которые во многом отсылают к классическому звучанию группы Jethro Tull 1970-х годов, и не в последнюю очередь — к эпической почти 17-минутной Drink From The Same Well.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Jethro Tull

В записи Curious Remnant приняли участие бывший клавишник Эндрю Гиддингс и барабанщик Джеймс Дункан, а также нынешние участники группы Jethro Tull Дэвид Гудье, Джон О'Хара, Скотт Хаммонд и гитарист Джек Кларк, впервые записывающийся с группой.

Curious Ruminant будет доступен в нескольких различных форматах, включая ограниченный deluxe ultra clear 180g 2LP + 2CD + Blu-ray artbook и ограниченный deluxe 2CD+Blu-ray artbook. Оба они включают основной альбом, альтернативные стереомиксы и blu-ray с Dolby Atmos и 5.1 Surround Sound (снова созданный Брюсом Сурдом из The Pineapple Thief), а также эксклюзивные интервью. Ограниченный deluxe виниловый artbook также включает в себя 2 эксклюзивных арт-принта. Альбом также будет доступен в виде специального издания CD digipak, разворотного 180g LP + LP-буклета и в виде цифрового альбома (как в стерео, так и в Dolby Atmos).