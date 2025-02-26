Пит Доэрти воспел производство кальвадоса

В отличие от вышедшей в январе «Felt Better Alive», новая композиция представляет собой лирическую балладу, вдохновение для которой британский музыкант черпал в природе Нормандии, где он постоянно проживает.

«Там, где я живу, в городе есть парень, у него есть магазин, который специализируется на кальвадосе и сидре; яблочный сок становится сидром, становится кальвадосом, - рассказал Доэрти. - Он взял меня на экскурсию по всем старым производителям кальвадоса в своем фургоне, мы переезжали с места на место, так родилась эта история».

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Peter Doherty

Пит также предложил фанатам продемонстрировать свое творчество, создав официальный видеоклип на трек. После бесчисленного количества заявок со всего мира победителем была выбрана аниматор Натали Сидоренко. «Я сразу представила, как любовные отношения между фермером и его женой должны быть объединены с их общим ремеслом: изготовлением кальвадоса», — рассказала она об идее клипа.

Это второй сингл из будущего сольного альбома музыканта «Felt Better Alive», релиз которого состоится 16 мая. В марте Доэрти отправится в тур по Великобритании, а в апреле и мае выступит на европейских концертных площадках.