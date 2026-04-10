Алексей Романоф показал альбом-автопортрет «Это мой путь»

В альбом вошло 8 песен. Релиз приурочен ко дню рождения композитора, которому 14 апреля исполнится 48 лет.

«В эту работу вошли песни, написанные в период с 2000 по 2026 год, и это действительно огромный творческий путь, - рассказал Алексей. – Импульс создания этой пластинки случился два с половиной года назад. Моя идея заключалась в том, чтобы создать работу, не привязанную к форматам и веяниям, написать и записать песни, которые прежде всего гармоничны и созвучны со мной как с исполнителем и музыкантом. Охватить весь спектр моих музыкальных пристрастий и постараться уложить это в одну работу. Учитывая разнообразие стилей, это было сложно, но лично мне кажется, что нам это удалось. Этот альбом – мой автопортрет, теперь вы узнаете, как я вижу себя в зеркале».



Алексей Романоф

Алексей Романоф также поблагодарил людей, причастных к созданию этого альбома:

«Прежде всего хочу поблагодарить людей причастных к этой пластинке. Это не просто со-авторы, поэты музыканты, это части моей жизни, с ними связаны самые лучшие воспоминания, ведь мы вместе создавали то, что впоследствии влияло на миллионы людей и разукрашивало их жизнь разными красками. Саша Ковалев, Катя Ракова, Саша Сахаров, Тим Ёлчин, Миша Зуев, Никита Давыдов. Спасибо Вам за то, что были и остаетесь рядом».

