«Винтаж» пообщался с «Автоответчиком»

Песня «Автоответчик» - редкий случай, когда среди авторов нет Алексея Романофа, ее написали Фейгин и сама Анна Плетнёва. Под ровный электронный саунд Плетнева обращается к автоответчику, чтобы он рассказал ей про ее любовь.
«Феномен группы «Винтаж» в том, что мы проживаем самые разные эмоции вместе с нашими слушателями. Я знаю, как важно услышать слова, которые так необходимы. Надеюсь, что "Автоответчик" станет той самой песней, которая заглушит звуки сердцебиения и успокоит искалеченную душу», - говорит Анна Плетнева.
«Удивление вызывает текст песни, - об общении с автоответчиком. Реально? Кто-то еще пользуется автоответчиками? Не войсы, а вот кто-то наговаривает на городской или мобильный телефон сообщения в него? Или это песня из загашников? Но это единственная претензия, потому что в остальном это — эталонный трек в духе «Винтажа», с форсированными прямыми нотами без вибрато, пульсирующая электроника и какой-никакой надрыв в голосе Анны Плетневой. Крепкий трек без сносов мозга, просто крепкий трек», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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