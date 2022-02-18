«Винтаж» пообщался с «Автоответчиком»

Анна Плетнева попозировала в осеннем парке для «Ответь» Группа «Винтаж» представила клип на песню в стиле 80-х «Ответь» (смотреть клип). Режиссер Сережа Ткаченко все съемки провел в осеннем парке. Солистка Анна Плетнева танцует, валяется в золотистой листке, дурачится... Вот и весь клип.







«Только ты видишь меня и знаешь мои самые тайные ракурсы, - обратилась Анна Плетнева к режиссеру в своем инстаграме. - Ты умеешь расплавить воздух, изменить пространство и время! Горжусь тобой, наши выходы в астрал бесценны…»



Анна Плетнева



Трек «Ответь» вышел 8 октября.

Вышел трибьют t.A.T.u. "200 по встречной" с Пугачевой, Ротару, Милохиным, Кокой и др. Трибьют группе «Тату» «200 по встречной» вышел с участием Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Монеточки, Дани Милохина, Веры Брежневой, Манижи, Клавы Коки и других артистов вышел сегодня (слушать альбом). Всего в релиз вошло 26 треков. Алла Пугачева и София Ротару исполнили «Нас не догонят», «Монеточке» достался «Мальчик-гей», «Слот» перепел «Я сошла с ума». Кроме того, в трибьюте приняли участие «Рефлекс» («Новая модель»), Даня Милохин («Не догонят»), «Винтаж» («Простые движения») и другие. «Нас не догонят» также представлена в виде инструментальной композиции Дмитрия Маликова, а «Клоуны» звучат в виде дуэта ЛСП и White Pink.







Dorofeeva спела «Я твоя не первая», Manizha - «Не верь, не...

Муж Анны Плетневой попал в реанимацию Муж солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой Кирилл Сыров оказался в реанимации после аварии. Мужчина попал в ДТП во время езды на мотоцикле. Врачи дают обнадеживающие прогнозы, однако Анна Плетнева из-за переживаний не смогла выйти к поклонникам на бис во время своего концерта 10 октября 2021 года. Артистка узнала об инциденте во время своего вчерашнего концерта, а после сразу уехала к супругу.



«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто был со мной вчера на концерте, - объяснила она на следующий день. - Простите, пожалуйста, что я не вышла. Знаю, что вы ждали меня. Просто перед...

«Винтаж» выпустил трек к 15-летию Группа «Винтаж» выпустила новый трек «Ответь» (слушать песню). Трек «Ответь» выходит прямо перед 15-летием группы «Винтаж», которое отметят в одном из московских клубов.







«Группа "Винтаж" – это Аня Плетнёва и Алексей Романоф! Для меня Леша — совершенно родной человек. Музыка, которая связывает нас, – это даже больше, чем семейные отношения. Это какие-то иные вибрации, очень плотные узы музыкального брака. Без них я — не я», - говорит Анна Плетнева.



Анна Плетнева



«Анна Плетнева под холодный электро-поп «ждет звонка». Все предсказуемо и скучно....