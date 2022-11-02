«Винтаж» снял сказку про Снежную королеву

Режиссер Андрей Николаев снял аллюзию на сказку о Снежной королеве. Тут есть Кай, Герда, Снежная королева и тролль, - но все выглядят несчастными и угнетенными. Впрочем, все должно измениться после их встречи с Анной Плетневой...

«Песня «Вот и всё» стала крепкими объятиями для всех, кому нужна поддержка, кому нужно выразить свои эмоции. Я знаю, что трек «Вот и всё» помог очень многим. В клипе на эту песню я хочу напомнить, что агрессию можно победить только любовью. Агрессия порождает агрессию, а мы будем отдавать этому миру только любовь и принимать её в ответ», - говорит Анна Плетнёва.



Анна Плетнева

Роль Снежной королевы в клипе Анна Плетнева доверила своей дочери Марусе, а кукловода сыграл автор музыки «Вот и всё» RedMax.