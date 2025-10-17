«Винтаж» загрузил «Геншин»

Песня войдет в готовящийся альбом «Недетский мир».
Солистка коллектива Анна Плетнева рассказала, что песня посвящена теме внутреннего ребенка в современной реальности.
«Манифест моего сегодняшнего дня! Скоро во всех наушниках страны моё исследование внутреннего ребенка в этом недетском мире…», — так артистка анонсировала песню.
Композиция рассказывает историю спонтанного порыва веселиться. Главная героиня решает надеть красное платье и отправиться танцевать в бар, при этом повторяя: «Не пугайся, это не истерика, я на моно, а хочется в стерео». Ключевой момент песни — импульсивное решение написать бывшим возлюбленным и уехать с тем, кто первым ответит. Этот сюжет отражен в припеве: «Загружаю геншин, выбираю бывших, кто первый ответит — туда и поедем».