«Винтаж» загрузил «Геншин»

Группа «Винтаж» выпустила новый сингл «Геншин» (слушать песню).

Песня войдет в готовящийся альбом «Недетский мир».

Солистка коллектива Анна Плетнева рассказала, что песня посвящена теме внутреннего ребенка в современной реальности.

«Манифест моего сегодняшнего дня! Скоро во всех наушниках страны моё исследование внутреннего ребенка в этом недетском мире…», — так артистка анонсировала песню.

Композиция рассказывает историю спонтанного порыва веселиться. Главная героиня решает надеть красное платье и отправиться танцевать в бар, при этом повторяя: «Не пугайся, это не истерика, я на моно, а хочется в стерео». Ключевой момент песни — импульсивное решение написать бывшим возлюбленным и уехать с тем, кто первым ответит. Этот сюжет отражен в припеве: «Загружаю геншин, выбираю бывших, кто первый ответит — туда и поедем».

