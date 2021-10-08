«Винтаж» выпустил трек к 15-летию

Трек «Ответь» выходит прямо перед 15-летием группы «Винтаж», которое отметят в одном из московских клубов.
«Группа "Винтаж" – это Аня Плетнёва и Алексей Романоф! Для меня Леша — совершенно родной человек. Музыка, которая связывает нас, – это даже больше, чем семейные отношения. Это какие-то иные вибрации, очень плотные узы музыкального брака. Без них я — не я», - говорит Анна Плетнева.
«Анна Плетнева под холодный электро-поп «ждет звонка». Все предсказуемо и скучно. Хотя у музыки сразу три автора, музыки тут вообще нет. Кажется, все слеплено из разных демо-треков», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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