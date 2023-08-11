«Винтаж» продолжил цикл про плохую девочку

Эта работа стала продолжением ремейка «Плохой девочки» группы «Винтаж» и Анны Плетнёвой, созданном в тандеме с молодыми музыкантами из Екатеринбурга, который была представлен в конце июня и вышел в лидеры чартов.
Новая mood-версия трека «Плохая девочка» создана при участии 16-летнего рэпера из Екатеринбурга Саввы Skidri.
«Молодой человек вырос на песнях группы «Винтаж» и поделиться своим музыкальным видением культового хита 2000-х — огромный кредит доверия для начинающего музыканта», - рассказали на лейбле.
Релиз сингла состоялся на лейбле Velvet Music.
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