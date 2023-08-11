«Винтаж» продолжил цикл про плохую девочку

Режиссер Андрей Николаев снял аллюзию на сказку о Снежной королеве. Тут есть Кай, Герда, Снежная королева и тролль, - но все выглядят несчастными и угнетенными. Впрочем, все должно измениться после их встречи с Анной Плетневой...

