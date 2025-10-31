«Винтаж» открыл «Недетский мир» с ChatGPT

В альбом вошло 13 песен. Релиз выпущен лейблами Velvet Music и VK Records.

По словам солистки Анны Плетнёвой, пластинка отражает нынешнее время, когда живое заменяется искусственным, а искренность становится роскошью. Пока искусственный интеллект учится быть человеком — группа «Винтаж» напоминает, что такое душа.

«Я хотела сделать отпечаток этого времени. Мир изменился и пришла абсолютно новая эра. Пока это не так заметно, но я чувствую эту точку невозврата. Именно за то время, пока мы создавали этот альбом… чат GPT, искусственный интеллект просто захватил человечество, и я думаю, это ведёт к каким-то последствиям, о которых мы узнаем гораздо позже. Никто пока не может точно спрогнозировать к каким именно! Живое замещается искусственным, машинальным. То есть из жизни людей уходит жизнь… Наступает эра одиночества», - говорит Анна Плетнева.



Анна Плетнева

«Добро пожаловать в «Недетский мир»! Здесь играют по-взрослому, чувствуют по-настоящему», - говорится в описании альбома.