«Винтаж» снимает слезинки с глаз под «Наревусь»

Режиссер Дмитрий Изоськин показал некий подвал в духе стрип-клуба, в котором под песенку с откровенно нелепыми словами танцует Анна Плетнева (да-да, и на словах «наревусь» она в духе 90-х «снимает слезинки» с глаз), иногда она оказывается в ресторане с бокалом в руке, иногда в танце она «пытает» неизвестных мужчин...
«И совсем не запрещенка, а очень милое видео, на мой взгляд. Спасибо всем, кто наревелся со мной в этом сыром подвале, вдыхая бетон (кстати, он до сих пор у меня в волосах). Но я уверена, что всё не зря! Клип получился бомбическим, благодаря моей крутой команде!», - уверена Анна.
Ранее ей пришлось оправдываться за странный текст песни, музыку и слова которой она написала собственной рукой.
«Я очень рада критике в том числе, мне очень важно слышать вас! Но меня никто не остановит, я хочу и буду экспериментировать! Даже если ошибаюсь, это моё, отнеситесь к этому с уважением!», - заявила Плетнева.
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