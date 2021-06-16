«Винтаж» снимает слезинки с глаз под «Наревусь»

«Винтаж» спел в тик-ток стиле Группа «Винтаж» выпустила несвойственную для себя песню в тик-ток стиле «Наревусь» (слушать песню). Автор музыки и слов - Анна Плетнева. Певица весело рассказывает о том, как можно танцевать, а потом плакать, а потом снова танцевать.







Многим поклонникам группы такой подход к творчеству не понравился. Они упрекают ее в легковесности и сравнивают с Ольгой Бузовой.



Анна Плетнева



«Лучше выпускай треки с классными и содержательными текстами, как мы любим!Ведь это и есть Винтаж», - советует одна поклонница.



«Что с голосом? Компьютер поёт», - жалуется другой поклонник.

«Винтаж» поет «С замиранием сердца» Группа «Винтаж» выпустила новую песню «С замиранием сердца» (слушать песню). Авторы музыки: Алексей Романоф, Максим Сирохин, автор слов: Алексей Романоф. Исполнителями значатся «Винтаж» и Red Max (Максим Сирохин), он диджей и саундпродюсер радио Energy.







«Сегодня 21 день 21 года 21 века. Спасибо тебе, Макс дорогой, что ты рискнул, выбрал именно нас, группу «Винтаж». Это совершенно новое слово! Хотя все написали, что ура-ура, это старый «Винтаж»... Но это совершенно новый звук, что-то новое, космическое, и это только начало. Я безумно счастлива, что у нас столько с...

«Винтаж» и Никита Киоссе перепели песню «Белая» Группа «Винтаж» и певец Никита Киоссе выпустили новогодний дуэт «Белая 2.0» (слушать песню). Автор музыки: А. Романоф, авторы слов: А. Романоф, Никита Киоссе.







Песня «Белая» была выпущена Анной Плетневой 2 февраля 2018 года, а 14 февраля вышел клип «про 50 оттенков белого».



Бывший солист группы MBAND Константина Меладзе Никита Киоссе начал сольную карьеру после распада группы в апреле 2020 года. 26 июня 2020 года выпустил дебютную песню «Атомы» и клип на неё на лейбле Velvet Music.



Обложка трека



«Несмотря на то, какой этот год получился ужасным, несправедливый, даже...

«Винтаж» снял «самый дешевый» клип в своей истории Группа «Винтаж» выпустила летний бэнгер «Асталависта» и сняла «самый дешевый» клип на него (смотреть клип). Анна Плетнева, ставшая автором музыки и текста песни, спела про лето «в стиле диско», что подчеркивают аранжировка Алексея Романоффа.







«Представляю вам #самыйдешёвыйклип за всю историю группы Винтаж! Он снят на телефон и стоит 200$... Именно эту сумму составил гонорар Маруси, которая выступила оператором. Но вы сами всё поймёте,если досмотрите до конца. А вообще, эта песня - гимн конца света. Просьба не воспринимать сие творение, как произведение искусства. Это просто vibes....