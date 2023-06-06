«Винтаж» выпустил клип «Магия» с кроватью в море

Режиссером клипа стала сама вокалистка Анна Плетнева совместно с Сергеем Виноградовым.
Действие происходит на песчаном пляже, где Плетнева проводит время с неким возлюбленным. Одним из важнейших образов становится огромная двуспальная кровать прямо в волнах прибоя, на которой лежат влюбленные.
«Проснуться с любимым в самом райском уголке планеты под шум прибоя, понимая, что вместе вам быть не суждено. Но этот день в раю до самого заката принадлежит только вам двоим. И можно всё… Это настоящий экстаз, магия искренности, страсти, когда ты чувствуешь желание в каждой клеточке своего тел! », — указано в описании к ролику.
Последний клип группа «Винтаж» выпускала в декабре 2022 года на композицию «Родные люди».
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