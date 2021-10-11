Муж Анны Плетневой попал в реанимацию

Мужчина попал в ДТП во время езды на мотоцикле. Врачи дают обнадеживающие прогнозы, однако Анна Плетнева из-за переживаний не смогла выйти к поклонникам на бис во время своего концерта 10 октября 2021 года. Артистка узнала об инциденте во время своего вчерашнего концерта, а после сразу уехала к супругу.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто был со мной вчера на концерте, - объяснила она на следующий день. - Простите, пожалуйста, что я не вышла. Знаю, что вы ждали меня. Просто перед концертом я узнала... печальные вести о моей семье. Вы понимаете, что у меня не было возможности побыть с вами».



Кирилл Сыров и Анна Плетнева

Кирилл Сыров — бизнесмен, совладелец фирмы «Валента», одной из самых крупных фармакологических компаний в России. Пара поженилась в 2005-м, в браке у них родились двое детей — дочь Мария и сын Кирилл.

Кирилл Сыров весной этого года перенес в тяжелой форме COVID-19 и долго боролся с последствиями заболевания.

Он сейчас находится под наблюдением врачей.

«Все под контролем. Да, он в реанимации», — сообщила Анна.