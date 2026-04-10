Foo Fighters выпустили «Of All People»

Группа впервые исполнила песню «Of All People» на февральском концерте в Ирландии. Под энергичные аккорды Дэйв Грол поет: «Из всех людей ты выжил / Когда никто другой не мог остаться в живых / Ты знаешь, что должен был умереть / Но ты жив».

«Of All People» — четвёртый официально представленный трек с альбома Your Favorite Toy, релиз которого запланирован на 24 апреля. Ранее группа выпустила заглавный трек, «Asking for a Friend» и «Caught in the Echo».



Этим летом Foo Fighters отправляются в стадионный тур по Северной Америке в поддержку альбома Your Favorite Toy . Тур стартует 4 августа на стадионе Rogers Stadium в Торонто, Канада. Группа посетит Чикаго, Нэшвилл и Кливленд, а завершится 26 сентября в Лас-Вегасе. К Foo Fighters присоединятся Queens of the Stone Age, а Mannequin Pussy и Gouge Away выступят на некоторых концертах. Foo Fighters также посетят Европу в июне и июле, начав с Осло 10 июня и побывав в таких городах, как Париж, Ливерпуль, Мадрид и других. В ноябре и январе группа отправится в тур по Австралии и Новой Зеландии, посетив такие города, как Брисбен, Сидней, Мельбурн и Окленд.