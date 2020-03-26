Дэйв Грол расскажет истории о самом себе

В первом и пока единственном посте музыкант поздоровался с поклонниками и рассказал немного о себе.

- Привет, меня зовут Дэйв. Иногда я играю на барабанах. Иногда я играю на гитаре. Иногда я рассказываю истории. В настоящий момент я ищу работу, так что решил скоротать время за написанием небольших историй, которые заставят людей улыбаться, – написал артист.



Дэйв Грол

Он также сообщил, что его мама была прекрасным учителем английского, а папа – отличным спичрайтером, поэтому в школе он решил «не обращать внимания на грамматику и/или пунктуацию», попросив у читателей делать на это скидку. Завершил пост музыкант призывом мыть руки.

Intermedia напоминает, что сейчас у Грола должно быть достаточно времени для написания историй: Foo Fighters анонсировали перенос юбилейных гастролей Van Tour, посвящённых 25-летию группы. Тур состоял из двух частей и должен был пройти по тем же городам, где музыканты выступали во время первых гастролей в 1995 году. На сегодняшний момент апрельские концерты перенесены на декабрь, а новые даты майских выступлений пока не объявлены.