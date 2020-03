Дэйв Грол расскажет истории о самом себе

Фильм победил в номинациях «Лучшее микширование звука» (Outstanding Sound Mixing For Nonfiction Programming) и «Лучший монтаж» (Outstanding Sound Editing For Nonfiction Programming). В последней номинации «Sonic Highways» опередила культовую картину года - фильм о лидере Nirvana «Kurt Cobain: Montage of Heck».







Foo Fighters