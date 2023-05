Foo Fighters выпустили новую песню и показали нового барабанщика

Это произошло 21 мая во время бесплатного концерта-стрима «Preparing Music For Concerts» на платформе Veeps (в России официально недоступной). Им стал 50-летний Джош Фриз, один из самых уважаемых сессионных барабанщиков на рок-сцене в последние 20 лет.

Он получил первую известность в составе калифорнийской панк-группы The Vandals, где играет с 1989 года по сей день. Но уже в 1990-х стал востребованным сессионным барабанщиком, выручавшим многие известные группы, как в студии, так и во время туров. Играл с Guns N’ Roses, Стингом, Брюсом Спрингстином, The Offspring, Nine Inch Nails, Paramore, Аврил Лавин, Suicidal Tendencies, Evanescence, 3 Doors Down, Робом Зомби, Static-X, был участником супергруппы A Perfect Circle. Вместе с Foo Fighters играл в прошлом году на концерте памяти Тейлора Хокинса на лондонском стадионе Уэмбли. Пока непонятно, участвовал ли он в записи грядущего альбома «But Here We Are».



Dave Grohl

Стрим получился юморным и ироничным. Foo Fighters не сразу назвали имя Джоша Фриза: сначала они подразнили поклонников звездными камео. В стриме приняли участие сразу несколько известных барабанщиков: Чэд Смит из Red Hot Chili Peppers, Томми Ли из Motley Crue и Дэнни Кэри из Tool.

Во время стрима Foo Fighters также сыграли новую песню «Nothing At All» c альбома «But Here We Are», который выйдет 2 июня. Он станет первым после смерти Тейлора Хокинса в марте прошлого года. Барабанные партии для альбома записал сам Дэйв Грол.

Также во время трансляции Foo Fighters дали мини-концерт с сетлистом из восьми песен – включая композиции с нового альбома «But Here We Are». Его релиз состоится уже совсем скоро, 2 июня: в пластинку вошло десять треков, включая ранее выпущенные синглы «Rescued» и «Under You». Продюсером материала выступил Грег Керстин, работавший над двумя предыдущими альбомами Foo Fighters: «Concrete and Gold» (2017) и «Medicine at Midnight» (2020).