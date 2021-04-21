Foo Fighters выпустил свой самый психоделический клип

Аниматор Эмлин Дэвис показал музыкантов в пустыне, которые видят огромные кактусы, и с ними начинают происходить удивительные трансформации - ноги и руки удлиняются и переплетаются, они летят на другие планеты, руки распадаются на части и падают с отдельными губами и головой. Это самый психоделический клип за всю видеографию Foo Fighters.
Ранее группа экранизировала еще две песни с новой пластинки — визуализировала детский кошмар Дэйва Грола в клипе «Shame Shame» и показала конфликт взрослых и детей в видео на композицию «Waiting on a War».
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