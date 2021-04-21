Foo Fighters выпустил свой самый психоделический клип

«Play» - это награда за вызовы, брошенные человеку, посвятившему всю свою жизнь игре на музыкальном инструменте. Первая часть фильма включает съемки закулисья, в которых рассказывается о любви к музыке и отношениях с инструментом длиною в жизнь, а также о процессе создания и сложностях, возникших во время записи и съемки этого уникального представления. Затем «Play» переходит в одноимённую 23-минутную инструментальную запись, на которой Дейв Грол один играет на всех семи инструментах вживую.