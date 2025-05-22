Робби Уильямс выпустил «Rocket» при участии Тони Айомми

Бывшая звезда Take That Робби Уильямс поделился новостями о своем первом студийном альбоме за почти десятилетие, представив пластинку с совершенно новым треком «Rocket» при участии Тони Айомми, о котором он ранее намекал в интервью во время продвижения своего биографического фильма «Лучший человек».

«Этот [трек] — массивные гитары, как вы можете себе представить, — сказал он ранее о песне, релиз клипа на которую запланирован на 23 мая. - Она наполнена адреналином и яйцами до упаду».

Он также сказал, что, хотя трек был больше в рок-стиле, «по ходу дела возникали и поп-песни», пока он работал над альбомом.

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Robbie Williams

Говоря об этом в недавнем пресс-релизе, Уильямс сказал, что он намеревался создать альбом, который хотел написать после ухода из Take That в 1995 году.

«Это был пик брит-попа и золотой век британской музыки, — сказал он. - Я работал с некоторыми из моих кумиров над этим альбомом; он сырой, в нем больше гитар, и это альбом, который еще более оптимистичен и гимнообразен, чем обычно. Там есть немного «британского» и, конечно, немного «попа» — я безмерно горжусь этим как совокупностью работ и с нетерпением жду, когда фанаты услышат этот альбом».

Он завершил заявление, сказав, что с нетерпением ждет возможности «исполнить одну или две песни из него в моем предстоящем туре «BRITPOP», который я, естественно, открываю в Великобритании».