Робби Уильямс купил очки известного комика за 20 000 фунтов стерлингов

Робби Уильямс сказал, что купил очки Эрика Моркама за 20 000 фунтов стерлингов на аукционе, поскольку комик был ему «своего рода дядей», чей «дух был бальзамом для моей души».

Певец сказал, что плакал «слезами счастья, как у ребенка» после победы в торгах в прошлом месяце, когда финальное предложение значительно превысило оценочную стоимость в 2000–4000 фунтов стерлингов.



Robbie Williams в тех самых очках

Имитация очков в черепаховой оправе от Metzler, которая, как говорят, является синонимом остроумия и комедийного образа Моркама, продавалась вместе с его трубкой Barling и двумя черно-белыми фотографиями, на которых он был запечатлен в этих очках.

В январе, почти через 10 месяцев после смерти его вдовы Джоан в возрасте 97 лет, на продажу поступили памятные вещи, связанные с шоу-бизнесом, и личные вещи из бывшего дома комика.

Личность таинственного покупателя оставалась в тайне, пока Уильямс не раскрыл пятизначную сумму покупки в своем посте в соцсетях.

Бывший участник Take That сообщил, что подарил себе эти подарки, а также две фотографии Уильямса с очками и трубкой перед своим 51-м днем ​​рождения в четверг и после нескольких месяцев промоушена его полуавтобиографического фильма «Лучший человек».

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Уильямс сообщил, что назначил Майка, члена своей команды, отвечающего за его цифровое присутствие, «главным участником торгов», поскольку он находился в Лос-Анджелесе и собирался сесть в самолет, когда начинался аукцион.

Он сказал, что их решимость заполучить этот участок вышла на «первобытно-конкурентный и иррациональный» уровень, пошутив, что он и его жена Айда были готовы потратить наследство своих детей на эту ставку.

Уильямс сказал, что плакал «счастливыми, детскими слезами», когда они победили.

«Понимаете, я думаю, нам всем нужны друзья-с-которыми-мы-никогда-не-встречаемся из-за телика. Эрик всегда был моим. Он был своего рода дядей, — написал он. - Дух Эрика Моркамба был бальзамом для моей души до глубины души. То, что Эрик заставил меня чувствовать, я хочу, чтобы чувствовали и люди. Какой дар — иметь возможность создавать такую ​​радость и ощущать эту радость, просто думая о них».

Он сказал, что будет сверяться с очками комика, когда у него возникнут вопросы, и надеется «возможно, получить какие-то ответы».

Певец добавил: «Эрик, ты был и остаешься лучшим из лучших. Тот солнечный свет, о котором ты просил, ты мне дал», прежде чем подписать пост словами «Твой поклонник, Роберт x».

Аукционный дом Hanson Auctioneers выставил на торги 700 лотов вещей Моркамба 10 и 11 января, спустя более 40 лет после смерти комика от сердечного приступа в возрасте 58 лет в 1984 году.