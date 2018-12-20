Robbie Williams выиграл суд у Jimmy Page

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Guardian.



Робби Уильямс

В 2013 году Уильямс купил особняк за £17 млн, с тех пор два знаменитых соседа никак не могут договориться насчет строительства подвального помещения. Британский рок-музыкант Джимми Пейдж боялся, что работы могут повредить его собственный дом, построенный в 1781 году и расположенный в 13 метрах от коттеджа соседа. В мае 2018 года он смог получить разрешение на отсрочку строительства.

Пользователи сети уже иронично прозвали сложившуюся ситуация между звездами «типичными проблемами богатых».