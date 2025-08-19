Книга «Звери. История группы» переиздана

Электронная версия автобиографического романа эксклюзивно доступна в Яндекс Книгах — и уже вошла в топ-10 самых популярных книг в сервисе за прошлую неделю. Позже в сервисе появится и аудиокнига.



Рома Зверь с книгой

Группа «Звери» демонстрирует стабильный рост популярности, подтвержденный данными за последние пять лет. По данным Яндекс Афиши, крупнейшего продавца билетов в России, растет и количество концертов группы, представленных в сервисе, и продажи билетов: на концерты группы «Звери» за первые шесть месяцев 2025-го было продано в 1,3 раза больше, чем за весь 2024 год. Группа стабильно входит в топ-20 событий по объему продаж (в деньгах), а прошедший на прошлой неделе концерт в Лужниках возглавил топ-10 событий Москвы.

Лидер группы «Звери» представил новую книгу, которая объединяет три авторских монолога с возрастным шагом в поколение. В ней читатели вместе с Романом переживают все эпохи его жизненного и творческого пути и узнают, что было важным для музыканта в 20 лет, как это изменилось к 30, и что вернулось после 40.

В основе первой части книги — «Дожди-пистолеты», которая вышла в 2006 году. Она посвящена юности Романа в Таганроге до переезда в столицу. Вторая часть книги — дневник «Солнце за нас» 2017 года, ставший летописью взлета группы «Звери». Третья часть публикуется впервые — это актуальное высказывание Ромы Зверя, записанное в этом году специально для переиздания. В нем есть место осмыслению прошлого и философии настоящего, юмору и чеховской драме, признаниям и вопросам.

Переиздание 2025 впервые дополнено блоками с фотографиями, которые иллюстрируют рассказы Романа и дополнительно раскрывают природу героя. Книгу можно читать последовательно или начинать с любой из трех частей — каждая из них дополняет другую. Текст переиздания — монолог Ромы Зверя от первого лица, не разбавленный чужими описаниями и комментариями.