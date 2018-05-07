Опубликовано видео Ромы Зверя в роли Майка Науменко

Напомним, cюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк". Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь.

В опубликованном на видео Рома Зверь в роли Майка Науменко исполняет песню «Лето»

В российский прокат картина выйдет 7 июня 2018 года.