Дмитрий Ревякин выпустил «красивый» альбом «Opus Amore»

Новый сольник Ревякина состоит из двенадцати композиций. Некоторые из них музыкант ранее исполнял на акустических концертах. Но большая часть песен широкой аудитории неизвестна.

««Урывками к нему прикасался наш гениальный Александр «Анаксагор» Владыкин, занимался аранжировками, не раз переделывал, но делал всё волшебно, красиво, как говорят на Кавказе. Альбом красивый, музыкальный, интересный. Но, чтобы это всё быстрее закончить, пришлось привлечь ударную группировку в лице барабанщика Рената Вахидова, я с ним давно мечтал записать сольный альбом. Басовую партию сыграл Андрей Баслык наш любимый, а гитары — Дмитрий Плотников»» – комментирует выход альбома Дмитрий Ревякин.



Аранжировками альбома занимался клавишник «Калинова Моста» Александр «Анаксагор» Владыкин, сыгравший также на разных инструментах.

Напомним, что предыдущий сольник Дмитрия Ревякина «Стрелы лет» увидел свет в 2023 году. Это была четвëртая совместная работа музыканта с гитаристом Александром Бадажковым, который отвечал за аранжировку и инструментальную составляющую.