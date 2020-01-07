«Калинов Мост» опять ищет гитариста

Как сказано в объявлении, группе требуется гитарист с опытом студийной работы. Естественно, что также необходим и опыт концертных выступлений. Подробные инструкции можно получить от администрации «Калинова Моста», связавшись по электронной почте: [email protected]



Дмитрий Ревякин

Напомним, что изменения в составе группы произошли в прошлом сентябре. Тогда было объявлено об уходе сразу двух музыкантов – гитариста Константина Ковачева и басиста Андрея Баслыка. Спустя некоторое время последний вернулся в коллектив. Новым гитаристом «Калинова Моста» стал Александр Лебедев. В составе группы он сыграл несколько концертов. Однако в коллективе не прижился. В настоящее время место гитариста в команде Дмитрия Ревякина свободно.

Напомним, что последний на текущий момент студийный альбом группы «Калинов Мост» называется «Даурия». Его релиз состоялся в 2018 году. Эту работу музыканты посвятили Забайкалью. В конце 2019 года состоялся интернет-релиз нового сольника Ревякина «#снегпеченег». Эту пластинку музыкант записал с гитаристом Александром Бадажковым.