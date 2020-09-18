Дмитрий Ревякин показал «Плаксу» из веселого альбома «Kosmotango»

Пластинка выйдет 15 октября, но уже сейчас можно услышать первый сингл из него «Плакса».
«Новый альбом Ревякина по настроению, звучанию, движению – именно праздничный, искряще-фонтанирующий, курортно-романтический, - сообщает пресс-релиз. - Пожалуй, такой светлой, подвижной и позитивной пластинки у Ревякина ещё не было. Словно тёплое Средиземное море раскрепостило, расковало суровую сибирскую музу, и душа пустилась в свободный танец. А танцуют ведь тоже не по будням, а по праздникам. Вообще, танец – ключевое для этого альбома понятие. Недаром в самом названии прямо звучит «танго». Альбом очень подвижный, динамичный, ритмичный не только в смысле танцевальности, хотя под некоторые композиции вполне можно и хочется танцевать. А прежде всего в смысле чувств, которыми заражает слушателя. Это цикл песен о новой любви, об отношениях, бурных и нежных чувствах. С первой же композиции слушателя будто подхватывает волна близкого, ожидаемого счастья и несёт на крыльях почти детского восторга».
Саунд-продюсером альбома стал гитарист и аранжировщик Александр Бадажков.
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