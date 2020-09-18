Дмитрий Ревякин показал «Плаксу» из веселого альбома «Kosmotango»

Ближайшие концерты команда сыграет в полном составе. Как стало известно, в составе группы «Калинов Мост» на бас-гитаре снова играет Андрей Баслык. Напомним, что в коллектив он пришел в 2006 году и с тех пор принимал участие в записи всех студийных альбомов. Первой работой для него стал «Ледяной Поход».

